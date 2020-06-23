2020-06-23T14:07:12+03:00
В мире

Экс-президент Киргизии осужден на 11 лет

Алмазбек Атамбаев признан виновным в коррупции
Александр ИГОРЕВ
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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Такого на просторах СНГ еще не было. Бывший глава Киргизии предстал перед судом и получил реальный срок. Следствию удалось доказать, что Алмазбек Атамбаев стоял за незаконным освобождением из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева,

- Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества, - постановил суд.

Чем же провинился экс-президент, чтобы заслужить такой приговор? По версии следствия, пользуясь своим властным авторитетам он заставил своих подчиненных состряпать липовую справку о тяжелом заболевании «вора в законе» Батукаева, на основании которой он был выпущен из колонии и уехал из страны.

Азиз Батукаев был осужден еще в 2004 году за хранение наркотиков.

Азиз Батукаев был осужден еще в 2004 году за хранение наркотиков.

Всего по этому дело проходило 19 подозреваемых, среди которых - бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава. 14 фигурантов пошли на сделку со следствием и сдали бывшего шефа с потрохами.

«Авторитет» Азиз Батукаев был осужден еще в 2004 году за хранение наркотиков. В колонии он устроился довольно комфортно – проживал в отдельном домике с женой и снохой, что, разумеется, запрещено внутренним распорядком. В 2005 году его пытались этапировать в СИЗО, но зеки подняли бунт. На переговоры приехала делегация из депутатов, которая была атакована. Погибли один народный избранник, два сотрудника парламента и глава ГСИН.

После подавления бунта сладкая жизнь Батукаева закончилась. В его «домике в деревне» была обнаружена куча наркотиков и оружия. В комнате были развешаны флаги Ичкерии, портреты Масхадова и Басаева. А в огороде росла конопля. В итоге он схлопотал еще 16 лет за незаконное хранение, организацию беспорядков и прочие безобразия на 16 статей УК.

Однако в 2013 году покровительство президента Киргизии (возможно, не бескорыстное) позволило Батукаеву выйти на свободу. А вот Атамбаеву отдельный домик в колонии теперь вряд ли светит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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