Житель Германии случайно купил сразу 27 дорогих автомобилей Tesla

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Германии на днях пытался купить электромобиль Tesla, оформив онлайн-заказ на сайте производителя, однако в ходе покупки что-то пошло не так, и мужчина чуть было не приобрел сразу 27 дорогих машин. Об этом рассказал сын покупателя на сайте Reddit.

Автор поста отметил, что его отец решил заменить старую семейную машину и отыскал на сайте понравившийся ему автомобиль Tesla Model 3. Он добавил к своему онлайн-заказу опцию автопилота и нажал кнопку «подтвердить», однако после этого ничего не произошло. Решив, что сайт просто не реагирует из-за глюка, немец нажал кнопку еще несколько раз, но онлайн-магазин снова не выдал подтверждения заказа.

Попытки оформить покупку упрямый мужчина продолжал еще два часа до тех пор, пока сайт не выдал ему благодарность за покупку и сообщение, что указанные покупателем 27 автомобилей скоро будут доставлены по указанному адресу. Общая сумма случайного заказа составила 1,4 миллиона евро.

Запаниковавший житель Германии сразу же позвонил в магазин, объяснив нелепую ситуацию. Хотя обычно Tesla неохотно возмещает деньги за свои продукты, представители организации с пониманием отнеслись к ошеломленному мужчине, вернули ему платеж и предложили разместить новый заказ – на этот раз, только на один автомобиль.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что житель Англии купил спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Spyder, потратив на машину более 17 миллионов рублей и вдребезги разбил его через полчаса после того, как выехал из автосалона.

ИСТОЧНИК KP.RU