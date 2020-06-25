Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:55:15+03:00

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Мужчина из Великобритании купил спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Spyder, потратив на машину более 17 миллионов рублей. Довольный англичанин уехал из автосалона, но насладиться новым автомобилем ему так и не удалось: через полчаса после покупки мужчина попал в аварию и вдребезги разбил люксовую машину. Авария произошла в четверг, 25 июня, сообщает издание The Sun.

На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, как проезжающие мимо водители сочувствуют пострадавшему автомобилисту спорткара.

- Это что? Lamborghini?! Ужас, - вопрошает один из очевидцев ДТП, глядя на обломки несчастного автомобиля.

Отмечается, что авария случилась на трассе около Уэйкфилда по направлению к Йоркширу из-за механической неисправности спорткара. Машина внезапно перестала работать на большой скорости, и водителю пришлось резко ее остановить, после чего в заднюю часть Lamborghini влетел фургон. В момент столкновения водитель фургона получил несколько легких травм головы, в настоящее время с ним все нормально. Водитель спорткара не пострадал, по крайней мере физически, а вот его машину уже вряд ли можно будет восстановить. Остается надеяться, что англичанин своевременно оформил страховку.

Мужчина купил люксовый спорткар и разбил его через полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU