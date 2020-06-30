В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*
В военном ведомстве США продолжают разбираться в истории, которую начала газета The New York Times . Со ссылкой на анонимные источники, журналисты заявили, что Москва якобы вступила в контакт с "Талибаном" (Запрещенное в России движение) для сговора по ликвидации американских военных.
Президент США Дональд Трамп призвал журналистов назвать свой источник, хотя он уверен - его на самом деле нет, поскольку информация является ложной.
В Пентагоне подтвердили - нет никаких оснований доверять опубликованным в газете данным:
- К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках,- сказано в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
В ведомстве продолжат проводить оценку разведданных.
В афганском радикальном движении тоже заявили, что не вступали в "сговор" с Москвой, хотя бы потому, что им "не нужна для борьбы с захватчиками иноземная помощь".
*Запрещенная в России организация.
ИСТОЧНИК KP.RU