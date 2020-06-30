2020-06-30T09:30:10+03:00
В мире

В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*

В американском издании ранее вышла статья, в которой Москве приписали попытку подкупа радикалов для убийства военных США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В США продолжают проверку по факту публикации в газетеВ США продолжают проверку по факту публикации в газетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В военном ведомстве США продолжают разбираться в истории, которую начала газета The New York Times . Со ссылкой на анонимные источники, журналисты заявили, что Москва якобы вступила в контакт с "Талибаном" (Запрещенное в России движение) для сговора по ликвидации американских военных.

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов назвать свой источник, хотя он уверен - его на самом деле нет, поскольку информация является ложной.

В Пентагоне подтвердили - нет никаких оснований доверять опубликованным в газете данным:

- К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках,- сказано в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

В ведомстве продолжат проводить оценку разведданных.

В афганском радикальном движении тоже заявили, что не вступали в "сговор" с Москвой, хотя бы потому, что им "не нужна для борьбы с захватчиками иноземная помощь".

*Запрещенная в России организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*
Россияне массово жалуются на изменение процентов по кредитам после каникул
В Москве 2 295 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Житель Германии случайно купил сразу 27 дорогих автомобилей Tesla
"Меркель глупая, а Мэй - бесхребетная": Трамп оскорблял союзников во время телефонных переговоров
В Росстате узнали, как семьи делят домашние обязанности
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
Жильцов аварийных домов предложили освободить от платы за ремонт
Три прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективны
Ювелиры предупредили о 30-процентном росте цены на золото
Бывшего президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
Последние новости на утро 30 июня 2020: В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в мире
Ученые связали риск заражения коронавирусом с генетикой
В Раде Зеленского назвали последним президентом Украины
США ужесточили правила на экспорт в Россию
Власти Китая приняли закон о нацбезопасности в Гонконге
США возмутил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Озвучены самые востребованные специальности в России
Эксперт назвал место России после окончания лидерства США
В России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавируса
Фонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажа