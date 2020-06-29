В Кремле назвали ложью публикацию о предложении России талибам* убивать американцев

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:35:18+03:00

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Публикации о том, что российские спецслужбы предлагали боевикам Талибана* вознаграждение за убийство военных США - ложь и "абсолютная утка", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что эту тему не поднимали на уровне глав государств.

Ранее сайт KP.ru сообщал о статье газеты New York Times, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы обещали вознаграждение афганским боевикам за атаки на военных США. Публикация вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов. Ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что разведка не стала сообщать об этом ему или вице-президенту, поскольку сама не признала эту информацию достоверной.

Сегодня сайт KP.ru также сообщал о публикации газеты The Washington Post, в которой сказано, что приписываемые России "попытки наградить афганских боевиков" за убийство американцев якобы спровоцировали гибель нескольких военных США в Афганистане. В материале WP ссылается на анонимные источники в администрации Штатов.

* Запрещённая на территории России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU