В Германии разоблачили онлайн-сеть с 30 000 педофилов

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:25:09+03:00

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В Германии киберполиция вычислила закрытую интернет-группу педофилов. В ней состояли около 30 тысяч человек. На след этого тайного сообщества вышли, расследуя другие дела, связанные с преступлениями, совершенными в отношении детей.

Как сообщает Deutsche Welle, все началось с дела 27-летнего солдата, который был осужден на 10 лет тюрьмы. Он жестоко издевался и насиловал детей. Психиатрическая экспертиза подтвердила - он нуждается в лечении. Дальше было сразу несколько громких дел о насилии над пасынками. Всех преступники, как оказалось, состояли в этом закрытом онлайн-чате для педофилов.

Извращенцы записывали шокирующие видео и загружали в группу.

- Я не рассчитывал на такую степень жестокого обращения с детьми в интернете, - прокомментировал преступление министр юстиции Питер Бейзенбах.

Полицейские устанавливают личности жертв, 70 детей уже вычислили, им оказывают психологическую помощь.

В Германии с треском провалился эксперимент, в рамках которого педофилам разрешали усыновлять детей-сирот. Автор "проекта" считал, что родительство пойдет на пользу больным людям. Программа длилась 30 лет. Повзрослевшие жертвы домашнего насилия рассказывают об ужасах, которые им пришлось пережить в семье с педофилами.

ИСТОЧНИК KP.RU