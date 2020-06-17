«Эксперимент Кентлера»: В ФРГ в течение 30 лет педофилам разрешали усыновлять детей

В Германии Университет Хильдесхайма опубликовал финальное расследование по скандальному делу 30-летнего зверского научного эксперимента. Начиная с 1970-х годов, профессор психологии и педагогики Гельмут Кентлер, один из сторонников сексуального воспитания подростков, проводил клинические испытания, в рамках которых педофилам разрешалось усыновлять детей-сирот, пишет Deutsche Welle. Ужасающие подробности этого эксперимента стали известны только после смерти ученого - скандал разразился лишь в 2015 году, а сейчас получил продолжение.

Гельмут Кентлер начал проводить свои эксперименты над детьми еще в конце 1960-х годов. Согласно его задумке, бездомных мальчиков-подростков в возрасте от 13 до 15 лет могли усыновить педофилы.

Ученый полагал, что из таких мужчин получаются особенно любящие приемные отцы. Сексуальный интерес со стороны взрослого - якобы прекрасный повод для заботы об усыновленном ребенке.

К 1988 году Кентлер подвел итоги первого этапа экспериментов. Их он назвал успешными. Профессор утверждал, что сексуальные отношения между приемными отцами и несовершеннолетними усыновленными мальчиками безвредны. Кентлер был уверен, что они помогают подросткам быстрее адаптироваться к социуму и облегчают процесс взросления. О том, что во взрослую жизнь мальчики вступали сломанными и с целым ворохом психологических проблем, профессора не беспокоило.

Эксперименты Гельмута Кентлера были тайными, но проводились с полного одобрения властей Западного Берлина. В начале 2010-х годов две жертвы эксперимента Кентлера все-таки рассказали общественности о том, какие издевательства со стороны приемных отцов пережили в детстве. А политолог Франц Вальтер объявил, что сам Кентлер играл одну из важных ролей в движении педофилов. После этого началось полномасштабное расследование, которое вскрыло целую сеть, в которой были задействованы чиновники Берлинского управления по делам несовершеннолетних, городского Сената и ряда образовательных учреждений. Все они «принимали, поддерживали и защищали» эксперимент и его взрослых участников.

Помимо этого, удалось установить, что среди приемных отцов были в том числе именитые ученые из института Макса Планка, Свободного университета Берлина и школы Оденвальд, которых теперь подозревают в педофилии. К слову, школа Оденвальд уже становилась предметом разбирательств в 2014 году, когда было возбуждено дело о растлении несовершеннолетних учащихся.