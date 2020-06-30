Коронавирус может привести к мужскому бесплодию

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:40:04+03:00

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Ученые считают, что коронавирус может повлиять на репродуктивную функцию у мужчин. Исследователи по всему миру проводят большие профильные исследования на эти темы, пока нет достоверных данных, способен ли новый вирус вызвать бесплодие женщин или мужчин. Но медики допускают - covid-19 как и другие инфекции может поражать любой орган.

- Сейчас, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает - ред.) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы,- рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, ее слова приводит РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU