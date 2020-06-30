2020-06-30T11:40:04+03:00
Общество

Коронавирус может привести к мужскому бесплодию

Специалист Минздрава предупредила о нежелательных последствиях перенесенной болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ученые считают, что коронавирус может повлиять на репродуктивную функцию у мужчин. Исследователи по всему миру проводят большие профильные исследования на эти темы, пока нет достоверных данных, способен ли новый вирус вызвать бесплодие женщин или мужчин. Но медики допускают - covid-19 как и другие инфекции может поражать любой орган.

- Сейчас, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает - ред.) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы,- рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, ее слова приводит РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус может привести к мужскому бесплодию
Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса
Путешественник Матвей Шпаро рассказал, когда можно будет ходить в походы
Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталов
В Германии разоблачили онлайн-сеть с 30 000 педофилов
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде
В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией
В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией
За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*