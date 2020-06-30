В России восстановили вакцинацию взрослых

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:05:14+03:00

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Вакцинацию взрослого населения в России полностью восстановили после продолжительного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 30 июня сообщила в ходе беседы с журналистами главный внештатный детский специалист по профилактической медицине российского министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова.

- Многие необоснованно трактовали письма министерства как полную приостановку вакцинации населения в России. Это не правда, полностью ее никто не останавливал. В стране продолжали в полном объеме вакцинировать детей и подростков, приостановили на короткое время только вакцинацию взрослых, но в настоящее время она уже восстановлена, - сказала специалист, подчеркнув, что эпидемия коронавируса при это не являлась противопоказанием для проведения вакцинации медицинских работников.

Ранее врачи призвали жителей страны не отказывать от прививки от обычного гриппа даже на фоне пандемии коронавируса, хотя она и не сможет защитить от инфекции. Медики отметили, что любая другая инфекций, в том числе и грипп, могут значительно ухудшить состояние пациента, зараженного COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU