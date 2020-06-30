2020-06-30T12:05:14+03:00
Здоровье

В России восстановили вакцинацию взрослых

Эпидемия не стала противопоказанием для вакцинации медицинских работников
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В России восстановили вакцинацию взрослыхВ России восстановили вакцинацию взрослыхФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Вакцинацию взрослого населения в России полностью восстановили после продолжительного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 30 июня сообщила в ходе беседы с журналистами главный внештатный детский специалист по профилактической медицине российского министерства здравоохранения Лейла Намазова-Баранова.

- Многие необоснованно трактовали письма министерства как полную приостановку вакцинации населения в России. Это не правда, полностью ее никто не останавливал. В стране продолжали в полном объеме вакцинировать детей и подростков, приостановили на короткое время только вакцинацию взрослых, но в настоящее время она уже восстановлена, - сказала специалист, подчеркнув, что эпидемия коронавируса при это не являлась противопоказанием для проведения вакцинации медицинских работников.

Ранее врачи призвали жителей страны не отказывать от прививки от обычного гриппа даже на фоне пандемии коронавируса, хотя она и не сможет защитить от инфекции. Медики отметили, что любая другая инфекций, в том числе и грипп, могут значительно ухудшить состояние пациента, зараженного COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меланию Трамп раскритиковали за то, что пришла к ветеранам без маски
Минтранс России опроверг открытие рейсов в Турцию 15 июля
В Иране журналиста приговорили к смертной казни
Выступление Владимира Путина 30 июня 2020 ожидается после 14.00
Раскрыта средняя цена отдыха на популярных российских курортах
В России за неделю резко подорожала гречка
Мошенники «развели» актера из «Марша турецкого» на 111 тысяч рублей
Стучат касками, требуют президента: Шахтеры устроили акцию перед офисом Зеленского
Джонни Депп нарушил постановление суда из-за переписки про наркотики
В России восстановили вакцинацию взрослых
Более половины сайтов не дают пользователю легко удалить персональные данные
Эксперты назвали условие для снижения цен на жилье в России
Коронавирус может привести к мужскому бесплодию
Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса
Путешественник Матвей Шпаро рассказал, когда можно будет ходить в походы
Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталов
В Германии разоблачили онлайн-сеть с 30 000 педофилов
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде
В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией
В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией
За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*