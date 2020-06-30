В Госдуме назвали «победой» запуск грузовых поездов по крымскому мосту
В Госдуме оценили запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек уверен, что данное событие имеет большую историческую ценность.
- Ещё в императорской России мечтали о транспортной ветке, которая во всех отношениях соединит Крым и материк, - напомнил парламентарий.
Он напоминает, что данное событие даст толчок экономическому развитию полуострова, обеспечив жителей полуострова как пассажирской, так и транспортной логистикой с материком.
- Без сомнения, с экономической точки зрения это мощный прорыв, красивая демонстрация в политическом контексте. Это наша победа, — заключил депутат в беседе с RT.
30 июня 2020 через Керченский пролив, навстречу друг другу, прошли два грузовых состава. Поезд из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.
С запуском движения стоимость перевозки товаров может сократиться на 50 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU