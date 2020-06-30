В Госдуме назвали «победой» запуск грузовых поездов по крымскому мосту

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:30:17+03:00

В Госдуме оценили старт движения грузовых поездов через Керченский пролив Фото: Никита ПОЛЬКО

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В Госдуме оценили запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек уверен, что данное событие имеет большую историческую ценность.

- Ещё в императорской России мечтали о транспортной ветке, которая во всех отношениях соединит Крым и материк, - напомнил парламентарий.

Он напоминает, что данное событие даст толчок экономическому развитию полуострова, обеспечив жителей полуострова как пассажирской, так и транспортной логистикой с материком.

- Без сомнения, с экономической точки зрения это мощный прорыв, красивая демонстрация в политическом контексте. Это наша победа, — заключил депутат в беседе с RT.

30 июня 2020 через Керченский пролив, навстречу друг другу, прошли два грузовых состава. Поезд из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.

С запуском движения стоимость перевозки товаров может сократиться на 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU