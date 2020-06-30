2020-06-30T13:30:17+03:00
Политика

В Госдуме назвали «победой» запуск грузовых поездов по крымскому мосту

Депутат Руслан Бальбек уверен, что данное событие является историческим
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В Госдуме оценили старт движения грузовых поездов через Керченский проливВ Госдуме оценили старт движения грузовых поездов через Керченский проливФото: Никита ПОЛЬКО
Изменить размер текста:

В Госдуме оценили запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек уверен, что данное событие имеет большую историческую ценность.

- Ещё в императорской России мечтали о транспортной ветке, которая во всех отношениях соединит Крым и материк, - напомнил парламентарий.

Он напоминает, что данное событие даст толчок экономическому развитию полуострова, обеспечив жителей полуострова как пассажирской, так и транспортной логистикой с материком.

- Без сомнения, с экономической точки зрения это мощный прорыв, красивая демонстрация в политическом контексте. Это наша победа, — заключил депутат в беседе с RT.

30 июня 2020 через Керченский пролив, навстречу друг другу, прошли два грузовых состава. Поезд из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.

С запуском движения стоимость перевозки товаров может сократиться на 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс евро на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал подов для слухов о плохом здоровье
За поправки голосует большинство
Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус
Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады
Зеленский: Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса
RT выпустил еще один эпизод «Акцент Шоу»
В МИД России назвали условие для наблюдения за американскими выборами
Мария Воропаева: Наблюдатели отмечают высокий уровень организации процесса
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Более 260 россиян вернулись из Индонезии на родину
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату
В деле Ефремова появился новый потерпевший
Путин: голос каждого из вас самый важный, самый главный
Путин о поправках в Конституцию: "Мы голосуем за страну, ради которой работаем"
Когда в мире исчезнут все коалы, рассказали австралийские ученые
В Госдуме назвали «победой» запуск грузовых поездов по крымскому мосту
Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт
Меланию Трамп раскритиковали за то, что пришла к ветеранам без маски
Минтранс России опроверг открытие рейсов в Турцию 15 июля
В Иране журналиста приговорили к смертной казни
Выступление Владимира Путина 30 июня 2020 ожидается после 14.00
Раскрыта средняя цена отдыха на популярных российских курортах
В России за неделю резко подорожала гречка
Мошенники «развели» актера из «Марша турецкого» на 111 тысяч рублей