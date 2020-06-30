2020-06-30T14:48:59+03:00
Экономика

Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады

Оклады увеличатся на 3% с 1 октября текущего года
Ксения АНУФРИЕВА
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Российским военнослужащим и силовикам повысят окладыРоссийским военнослужащим и силовикам повысят окладыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оклады военнослужащих и сотрудников силовых структур России увеличатся на 3% с октября этого года. Об этом сообщается во вторник, 30 июня, в опубликованном постановлении кабмина.

В 1,03 раза повысят оклады по воинским должностям и воинским званиям военных, которые проходят службу по контракту или по призыву.

Увеличатся также и должностные оклады по специальным званиям тех, кто проходит военную службы в рядах национальной гвардии России и имеет специальные звания полиции, сотрудников российских органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы государства, органов принудительного исполнения, противопожарной службы федерального уровня, органов таможенных и начальников состава органов федеральной фельдъегерский связи.

Власти также пересмотрят размеры пенсионных начислений для лиц, которые были уволены со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и их семьям.

Напомним, что в конце прошлого года правительство существенно увеличило денежное довольствие военнослужащих рядового состава, а также ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям в размере 30 процентов от оклада по воинской должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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