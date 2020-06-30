Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады
Оклады военнослужащих и сотрудников силовых структур России увеличатся на 3% с октября этого года. Об этом сообщается во вторник, 30 июня, в опубликованном постановлении кабмина.
В 1,03 раза повысят оклады по воинским должностям и воинским званиям военных, которые проходят службу по контракту или по призыву.
Увеличатся также и должностные оклады по специальным званиям тех, кто проходит военную службы в рядах национальной гвардии России и имеет специальные звания полиции, сотрудников российских органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы государства, органов принудительного исполнения, противопожарной службы федерального уровня, органов таможенных и начальников состава органов федеральной фельдъегерский связи.
Власти также пересмотрят размеры пенсионных начислений для лиц, которые были уволены со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и их семьям.
Напомним, что в конце прошлого года правительство существенно увеличило денежное довольствие военнослужащих рядового состава, а также ежемесячную надбавку за значимость выполняемых задач водителям в размере 30 процентов от оклада по воинской должности.
ИСТОЧНИК KP.RU