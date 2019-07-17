Профессионалов в армии поддержат рублем: Солдатам-контрактникам резко увеличат зарплаты уже с 1 сентября

Года три назад в Российской армии случилось незаметное для постороннего гражданского взгляда, но от того не менее историческое событие: впервые за 26 лет количество контрактников превысило число срочников. И на то была особая причина, истоки которой брали начало аж в 2012 году. Тогда денежное довольствие солдат-профессионалов выросло примерно в 2 раза - в среднем с 12-13 тысяч рублей до 22-23 тысяч. И молодые здоровые хлопцы (особенно из регионов, где "процветала" безработица), как говорится, срывали военкоматовские двери с петель, стремясь попасть в контрактники. МГУ с Кембриджем и Сорбонной могли бы позавидовать такому наплыву "абитуриентов" на одно место! Министерству обороны даже приходилось притормаживать набор, дабы не выйти за рамки бюджета.

И казалось, что планы - постепенно довести количество контрактников до 600 тысяч человек - выглядели вполне реальными.

Но в последние годы из-за инфляции престижное денежное довольствие контрактников стало таять, как мороженое на лютой жаре. И это начало сказываться на привлекательности (престижности) контрактной службы. Хлопцы, ранее рвавшиеся служить за приличные деньги, стали находить на гражданке более прибыльную работенку.

Что и стало тормозить планы Минобороны по набору контрактников. И военное ведомство забило тревогу. Вот как объясняла ситуацию заместитель министра обороны Татьяна Шевцова:

- Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить денежное довольствие этой категории военнослужащих. Она, мы считаем, находится не на том уровне, на котором должно быть. К тому же надо обеспечить возможность контрактникам снимать жилье. То есть, повысить расходы на поднаем. Мы думаем, что эти две причины будут дополнительным стимулом для того, чтобы молодые ребята шли служить к нам по контракту.

Особенно сильно такая ситуация ударила по карману тех контрактников, которые с семьями снимали жилье. Минобороны приплачивало им за поднаем такие мизерные суммы, что многим бойцам приходилось отстегивать от своей "получки" чуть не половину на оплату чужого угла. Люди стали еле сводить концы с концами. Такая житуха и отбивала желание человека служить.

Профессиональное ядро армии начало уменьшаться. Что неизбежно грозило снижением боеспособность войск.

Потому руководство Минобороны стало "давить" на зажимистый Минфин, поднимать проблему в правительстве и в Кремле.

И вот, наконец, армия и флот своего добились.

Как стало известно «КП», Сергей Шойгу объявил на закрытой части совещания в Минобороны во вторник, что президентом одобрены предложения об усилении (уже в этом году!) социальной защищённости контрактников.

И о чем же конкретно речь?

А вот о чем:

- С 1 сентября будет существенно увеличено денежного довольствие военнослужащих рядового состава.

- С 1 октября будут увеличены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории «D».

- Решено, что с 1 октября этого года будет увеличена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий «С» и «Е» в размере 30% от оклада по воинской должности;

- Президент - как Верховный главнокомандующий - приказал законодательно оформить механизм повышения с 1 октября компенсаций солдатам и сержантам-контрактникам за наем жилых помещений, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков.

- Кроме того, контрактникам и курсантам планируется предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно независимо от места прохождения службы.

- Также подготовлены предложения по расширению категорий граждан, которым будет предоставлено право выбора – проходить военную службу по контракту 2 года вместо службы по призыву 1 год. Сейчас эта норма распространяется только на тех, кто имеет высшее и средне-профессиональное образование.