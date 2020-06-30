Суд запретил публиковать книгу племянницы Трампа

30 Июнь 2020 2020-06-30T22:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд в Нью-Йорке распорядился временно запретить публикацию книги племянницы американского президента Мэри Трамп, в которой она собиралась раскрыть «непристойные» тайны главы Белого дома.

Напомним, накануне президентских выборов 2020 года дочь покойного брата американского лидера Фреда Трампа собирается выпустить свою книгу под названием «Слишком много и никогда не хватает». Люди, знакомые с содержанием, сообщили, что главным откровением станет информация о налоговых схемах семьи, а младший брат президента Роберт Трамп подал в суд с требованием запретить издание книги, и утверждает, что книга нарушает соглашение о неразглашении, заключенное с Фредом Трампом умершим в 1999 году.

По просьбе Роберта Трампа Судья Хэл Гринвальд в городе Покипси, штат Нью-Йорк, выпустил временный ордер о запрете выхода книги. В суде отметили, что запрет касается «публикации, печати и распространения самой книги, а также любых выдержек из нее»

Адвокат автора книги Теадор Бутро сообщил порталу The Daily Beast. Что предписание суда о временном запрете носит предварительный характер, но ограничивают свободу слова в политике. «Мы опротестуем это решение немедленно», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU