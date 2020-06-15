2020-06-15T07:31:37+03:00
В мире

Племянница Трампа собирается раскрыть его налоговые схемы

Накануне выборов она хочет выпустить книгу с "душераздирающими и непристойными" откровениями о президенте
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мэри Трамп обвиняет дядю в мошеннических схемах при получении наследстваМэри Трамп обвиняет дядю в мошеннических схемах при получении наследстваФото: REUTERS
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Племянница Дональда Трампа, дочь его покойного брата Фреда, собралась раскрыть "непристойные" тайны президента.

К выборам 2020 года Мэри Трамп собирается выпустить книгу под названием "Слишком много и никогда не хватает". Люди, знакомые с содержанием, сообщили The Daily Beast, что главным откровением станет информация о налоговых схемах семьи.

Мэри не только владела этой информацией, оказалось, что именно она сдала дядю журналистам The New York Times. Переданные ей налоговые декларации отца и семейства Трампов в целом стали основой для разгромной статьи о махинациях, на которых Трамп якобы заработал 400 миллионов долларов. За это расследование журналистам дали Пулитцеровскую премию.

Содержание книге издатели пока держат в секрете, но источник заявил - это будут "душераздирающие и непристойные истории", с цитатами из бесед с семейством Трампов.

Мэри почти десять лет не выступала публично. Ее отец был наследником бизнеса деда, но не получил наследство, это дети Фреда оспаривали в суде, якобы Дональд Трамп получил состояние мошенническим путем. Мэри также обвиняла дядю в том, что он не помог, когда ее отец ударился в алкоголизм, который в итоге стал причиной сердечного приступа в 42 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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