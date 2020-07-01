В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от коронавируса
Еще шесть образцов сыворотки находятся на стадии рассмотрения
В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В США Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило для испытаний четыре вида вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель ведомства Стивен Хан.
- Четыре варианта вакцины от covid-19 были одобрены для перехода к клиническим испытаниям. Еще шесть образцов сыворотки находятся в стадии рассмотрения, - сказал Хан журналистам на пресс-конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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