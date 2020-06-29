2020-06-29T17:38:10+03:00
В мире

США накрыла вторая волна коронавируса

Возможной причиной роста заболеваемости COVID-19 могли стать протестные акции
Мария БЕРК
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Проверка температуры у гостя ресторана в Нью-Йорке.Проверка температуры у гостя ресторана в Нью-Йорке.Фото: REUTERS
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Коронавирус в США не отступает. Университет Джонса Хопкинса заявил, что у 2,5 млн американцев врачи диагностировали коронавирусную инфекцию с начала эпидемии - это почти каждый каждый четвертый пострадавших от пандемии в мире. За минувшие сутки медики зафиксировали максимальный прирост заболевших - почти 41 тысяча новых инфицированных.

Эпицентр эпидемии переместился на юг и запад США. Рекордные темпы распространения инфекции отмечены в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Невада, Теннесси, Техас, Южная Каролина, Юта. Флорида и Техас в прошедшие выходные обновили рекорды по заболеваемости. Только во Флориде два дня подряд выявляют по 9,5 тысяч новых случаев.

Тестирование на коронавирус в штате Техас. Фото: REUTERS

Тестирование на коронавирус в штате Техас.Фото: REUTERS

Эксперты называют причиной нового роста заболеваемости как и массовые акции протеста, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, так и раннее снятие ограничительных мер и отказ граждан соблюдать меры предосторожности. Сейчас местные власти рассматривают вариант возврата к карантинным ограничениям. Так, в Калифорнии готовы вновь закрыть бары в некоторых городах, в том числе и в Лос-Анджелесе, из-за увеличения числа инфицированных. А в Техасе и Флориде уже закрыли точки общепита. Мэр Майами Фрэнсис Суарес не исключил введения полного карантина с запретом покидать дома.

Медработник отдыхает на скамейке после смены, Нью-Йорк. Фото: REUTERS

Медработник отдыхает на скамейке после смены, Нью-Йорк.Фото: REUTERS

Северо-восточные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели 14-дневный карантин для прибывающих из девяти штатов с тяжелой эпидемиологической обстановкой, причем лишь один из них находится не на юге.

США по-прежнему находятся на первом месте в мире по распространению COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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