2020-07-01T13:29:03+03:00
Экономика

Страховщики отказываются давать гарантии турбизнесу и отдыхающим

Пока работать в данной сфере готовы не более 10 компаний
Елена АКИМОВА
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Страховщики отказываются давать гарантии турбизнесуСтраховщики отказываются давать гарантии турбизнесуФото: REUTERS
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Страховщики стали массово отказываться работать с туристическими компаниями из-за повышенного риска в связи с пандемией.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), из 45 страховых организаций — членов ВСС в том или ином виде работать с туроператорами по страхованию ответственности готовы не более 10 компаний. Из них только треть не выставляет никаких ограничений, остальные разработали новые правила сотрудничества.

Проблема остро встала еще в марте, говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Скорее всего, навести порядок поможет ЦБ, регулятор просят принять стимулирующие меры поддержки для страховщиков, который гарантируют финансовую ответственность туроператоров.

- Наличие фингарантий — это вопрос легальности работы туроператоров. Это важно для конечного потребителя. Пока деятельность туроператоров заморожена на выездных направлениях. Но в случае восстановления и отказа страховой предоставлять гарантии, то клиент вряд ли сможет рассчитывать на какие-либо выплаты, - пояснила "Известиям" Ломидзе.

Представитель крупного страховщика, пожелавший остаться неназванным, пояснил, что «работа с турбизнесом – это слишком большие риски».

В 2018 году потерпели крах более 10 туроператоров, убытки страховых компаний в связи с выплатами по фингарантиям тогда составили порядка 250 млн рублей.

Ранее специалисты посчитали, что из-за последствий пандемии наш турбизнес потерял 100 миллионов, а в Таиланде начали дешеветь отели. Каждый девятый путешественник в мире — из Поднебесной. 20% доходов туристической отрасли приносят гости из Китая, теперь же их перемещения ограничены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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