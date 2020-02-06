Как коронавирус повлияет на туризм в 2020 году: наш турбизнес потерял уже 100 миллионов, а в Таиланде дешевеют отели

ВИРУС УКРАЛ УЖЕ 100 МИЛЛИОНОВ

Авиакомпании, туроператоры, отели, музеи… У всех, кто хоть как-то связан с туризмом, уханьский вирус крадет деньги. В России китайские туристы больше всего любили Москву и Питер, а также Приморский край и Амурскую область. Зимой путешествовали ещё и на Байкал, и на Кольский полуостров за северным сиянием, и в Красную Поляну.

В феврале 2020 года российские туроператоры рассчитывали принять 45 тысяч китайских отпускников и заработать на них 45 миллионов долларов. В марте - чуть больше. Так что отечественный турбизнес в убытке уже почти на 100 миллионов. Такие суммы ущерба насчитали в Ассоциации туроператоров России.

КТО ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ

Слабое утешение - другим странам ещё хуже. Таиланд, например, принимал миллион китайских туристов в месяц! И там ущерб оценивают в 3 миллиарда долларов.

- Первыми под раздачу попадут, не считая Гонконга, Таиланд и Япония. Доля китайских туристов на их рынках огромная. Также негативное влияние будет заметно в таких странах, как Вьетнам, Южная Корея, Франция, Малайзия, Италия, США, - дал расклад президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. - Юго-Восточная Азия уже пострадала – там китайцы активно отмечают Новый год по лунному календарю, а в этом январе они не поехали. Что касается России, то у нас пока ситуация лучше, потому что низкий сезон, а Новый год и Рождество уже прошли. Если удастся справиться с вирусом в течение февраля-марта, мы успеем восстановиться, потери будут не столь значительны. Намного хуже, если эпидемия продлится до апреля и позже.

Туристы в медицинских масках на улицах Бангкока.Фото: REUTERS

А КТО-ТО СЭКОНОМИТ

Но в этом есть и цинично-прагматичный плюс. Отели Таиланда подешевели - в среднем на 25%. На стоимости туров это не особо сказалось, так как львиную её долю составляет перелет. А вот самостоятельные путешественники могут сэкономить на протяжении отпуска.

ЛИХОРАДКА НА ПОЛТОРА ГОДА

И даже когда всех вылечат, мировой туризм будет приходить в себя ещё долго. Эксперты Всемирного Совета по туризму и путешествиям посчитали, что после эпидемий (были ведь уже и птичий грипп, и эбола) отрасль лихорадит еще в течение полутора лет.

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