2020-07-01T16:51:44+03:00
В мире

Египет возобновил международное авиасообщение

Для иностранных туристов открылись достопримечательности и археологические объекты
Ксения АНУФРИЕВА
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Египет возобновил международное авиасообщениеЕгипет возобновил международное авиасообщениеФото: REUTERS
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Власти Египта приняли решение возобновиться международное авиасообщение в эту среду, 1 июля. В стране открыли многие достопримечательности и сняли большинство ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар проинспектировал международным аэропорт в Каире и проверил его готовность к возобновлению перелетов. Пресс-служба ведомства сообщила, что залы аэропорта оборудовали тепловизорами, которые будут отслеживать температуру тела прибывающих в страну туристов. Кроме того, все зоны продезинфицировали.

С 1 июля национальный авиаперевозчик государства EgyptAir возобновил прямые рейсы в другие страны по 29 направлениям. В расписании компании есть 17 маршрутов в Европу, 4 – в Африку и Ближний Восток, 3 – на территорию Северной Америки и один рейс в Китай, а вот России в расписании рейсов пока что нет. Отмечается, что международное авиасообщение будет возобновляться постепенно.

С сегодняшнего дня в Египте также открыли большинство достопримечательностей и археологических объектов для посещения туристами. В частности, путешественники теперь могут посетить Египетский музей в центре Каира и Великие пирамиды Гиза.

Напомним, что накануне Минтранс Росси опроверг открытие границ и возобновление рейсов между РФ и Турцией с 15 июля. В ведомстве сообщили, что точной даты возобновления перелетов пока что нет, но специалисты обсуждают ее, исходя из эпидемиологической ситуации на территории государств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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