1 Июль 2020 2020-07-01T18:22:15+03:00

МВД не зафиксировало серьезных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции Фото: Олег ЗОЛОТО

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Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги, на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации не зарегистрировано, всего зафиксировано 839 сообщений о нарушениях. Об этом в среду, 1 июля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

- На 16:00 по столичному времени в территориальные органы министерства внутренних дел поступило 126 сообщений о происшествиях, всего с начала голосования зафиксировано 839 сообщений, - сказал он, выступая в ЦИК.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, представители Центральной избирательной комиссии уже озвучили первые данные по голосованию, которое сегодня проходит во всех регионах государства. Поддержали изменения в главный закон России 72,92% проголосовавших, еще 25,84% выступили против поправок. Явка по состоянию на 14:00 1 июля составлял более 60%.

До этого в ходе брифинга в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием указали, что сообщения о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию в Москве оказались фэйками.

ИСТОЧНИК KP.RU