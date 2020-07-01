Совбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на фоне пандемии

1 Июль 2020 2020-07-01T20:20:15+03:00

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Совет безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня во всех конфликтах в мире на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, поддержав таким образом призыв генсека организации Антониу Гутерреша. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Германии при Организации Объединенных Нацией Кристофа Хойсгена.

-Совбез ООН поддержал призыв генсека организации к глобальному прекращению огня в мировых конфликтах на фоне разрушительных последствий пандемии для всех государств, приняв соответствующую резолюцию, - говорится в заявлении постпреда.

Отмечается, что резолюцию приняли единогласным решением. В ней говорится, что Совбез выражает сильную обеспокоенность из-за серьезных последствий коронавируса по всему миру, особенно в государства, в которых сейчас происходят вооруженные конфликты. Представители ООН признали, что насилие и нестабильность в конфликтах могут значительно усугубить и без того сложную обстановку на фоне эпидемии, а пандемия, в свою очередь, ухудшает гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.

В тексте резолюции уточняется, что глобальное прекращение огня и гуманитарная пауза не касается военных действий и боевых операций против террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каиды"*, "Фронта ан-Нусры"*.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин указал на необоснованность и незаконность санкций со стороны США и Европы против Сирии на фоне и без того тяжелой экономической и эпидемиологической ситуации.

* запрещенные в России организации

ИСТОЧНИК KP.RU