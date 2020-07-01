Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

1 Июль 2020 2020-07-01T15:41:21+03:00

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Санкции со стороны Соединенных Штатов и ЕС против Сирии являются незаконными. Такие меры направлены на экономической ухудшение состояния государства. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в среду, 1 июля, на видеоконференции по Сирии с главами Турции и Ирана.

- Санкции против Сирии, введенные в обход Совета Безопасности ООН, оказывают негативное влияние и являются, по сути дела, нелегальными, - сказала Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что, по сведениям Всемирной продовольственной программы более девяти миллионов жителей Сирии (почти половина населения страны), испытывают нужду в продовольственной помощи. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию и призыв смягчить санкции, и в США, и в Евросоюзе приняли решение продлить рестрикции против Дамаска.

- Более того: ввели еще и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению республики. Сейчас очень важно подумать, как наладить по соответствующим каналам оказания гуманитарной помощи сирийцам, поддержать народ этого государства, - подчеркнул президент РФ, отметив, что эпидемия коронавирусной инфекции сделала вопрос о координации гуманитарных усилий в Сирии еще более актуальным.

По мнению Путин, "тройка" Россия, Турция, Иран способна многое сделать для восстановления экономики в Сирии и социальной сферы, возвращении беженцев на родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788121" frameborder="0"></iframe> Путин на саммите по вопросу сирийского урегулирования.Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в среду, 1 июля, провели в режиме видеоконференции саммит по вопросу сирийского урегулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU