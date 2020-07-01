2020-07-01T15:41:21+03:00
Политика

Путин назвал незаконными санкции США против Сирии

Президент заявил, что санкции направлены на удушение экономики республики
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Путин назвал незаконными санкции США против СирииПутин назвал незаконными санкции США против СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Санкции со стороны Соединенных Штатов и ЕС против Сирии являются незаконными. Такие меры направлены на экономической ухудшение состояния государства. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в среду, 1 июля, на видеоконференции по Сирии с главами Турции и Ирана.

- Санкции против Сирии, введенные в обход Совета Безопасности ООН, оказывают негативное влияние и являются, по сути дела, нелегальными, - сказала Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что, по сведениям Всемирной продовольственной программы более девяти миллионов жителей Сирии (почти половина населения страны), испытывают нужду в продовольственной помощи. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию и призыв смягчить санкции, и в США, и в Евросоюзе приняли решение продлить рестрикции против Дамаска.

- Более того: ввели еще и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению республики. Сейчас очень важно подумать, как наладить по соответствующим каналам оказания гуманитарной помощи сирийцам, поддержать народ этого государства, - подчеркнул президент РФ, отметив, что эпидемия коронавирусной инфекции сделала вопрос о координации гуманитарных усилий в Сирии еще более актуальным.

По мнению Путин, "тройка" Россия, Турция, Иран способна многое сделать для восстановления экономики в Сирии и социальной сферы, возвращении беженцев на родину.

Путин на саммите по вопросу сирийского урегулирования.Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в среду, 1 июля, провели в режиме видеоконференции саммит по вопросу сирийского урегулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровень
Американцы требуют запретить фильм, где дочь Майкла Джексона играет Иисуса
Египет возобновил международное авиасообщение
Эксперт рассказал, зачем повышать тарифы ЖКХ
Разыскиваемый Интерполом россиянин скрылся от пограничников в аэропорту Литвы
"Цель-делать больно Саше": Исмаилов опубликовал ироничное видео о бое с Емельяненко
В Китае назвали неубедительной угрозу нового свиного гриппа
Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Черным морем
В Италии конфисковали рекордную партию амфетамина от ИГИЛ* на 1 миллиард долларов
Путин назвал незаконными санкции США против Сирии
Ученые выявили около 200 мутаций нового коронавируса
Джикия о проигранном ЦСКА матче: "Привык, что в сторону Спартака так судят"
В Минске сообщили, когда заработает соглашение о признании виз с Россией
Меркель заявила о необходимости строительства "Северного потока - 2" вопреки санкциям США
Первые данные ЦИК по голосованию 1 июля: за поправки в Конституции выступили 72,92 процента
В Британии требуют изменить орден святого Михаила: сокрушающий дьявола Архангел напомнил убийство Флойда
В США разбился истребитель, пилот погиб
Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски
Самарский губернатор Дмитрий Азаров досрочно проголосовал за поправки в Конституцию
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции
Монетный двор Канады выпустил монету в честь врачей, спасающих от коронавируса
"Здравая мысль": в Госдуме поддержали идею запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
В Бостоне уберут памятник Линкольну из-за изображения преклонившего колено афроамериканца