2020-07-02T01:59:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 миллионов

Скончались от болезни 512 689 человек
Юлия КЕКОВА
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Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусной инфекцией нового типа в мире достигло отметки в 10 538 577 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса.

Сообщается, что выздоровели от covid-19 5 395 571 пациент, скончались от болезни в разных странах 512 689 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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