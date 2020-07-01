1 Июль 2020 2020-07-01T05:12:54+03:00

В ВОЗ объяснили, почему Россия идет "хорошим путем" в борьбе с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В стране, по мнению специалистов, стабилизируется ситуация с covid-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По ее мнению, наша страна идет "хорошим путем". Об этом свидетельствуют данные за последние несколько недель по числу новых случаев инфицирования населения, которые значительно снизились по сравнению с предыдущими показателями. Такому благоприятному развитию событий способствовали своевременно принятые меры в РФ, в том числе введение временного режима самоизоляции граждан.

Также Вуйнович призвала властей и граждан государства оставаться внимательными, поскольку ситуация может измениться. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, по последним данным, в России с момента начала выявления первых пациентов с covid-19 зарегистрировано 647 849 заболевших, вылечились - более 412 тысяч человек, скончались от инфекции - 9 220 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU