Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T03:37:50+03:00

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал число вакцин от коронавируса, которые на данный момент разрабатываются в мире.

По его словам, ученые трудятся над 141 сывороткой. Однако полной гарантии защиты от covid-19 благодаря изобретаемым препаратам, пока нет, но есть надежда. Об этом Гебрейесус заявил в своей статье, опубликованной в The Washington Post, отметив, что некоторых ученых могут отделять от успеха всего лишь считанные месяцы.

- США, безусловно, были важнейшим партнером ВОЗ с самого момента создания организации. Мы вместе работали над тем, чтобы улучшить жизнь миллионов людей по всему миру, - отмечается в публикации.

Также Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса показала. насколько мировое сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса в сфере здравоохранения. Гендиректор ВОЗ отметил, что разработка вакцины от covid-19 началась сразу после того, как в сети появилась информация о вирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU