Ученые создали уничтожающего коронавирус робота

2 Июль 2020 2020-07-02T05:10:40+03:00

Кроме covid-19 изобретение способно уничтожать и другие микроорганизмы

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В Бахрейне ученые создали робота, способного уничтожать коронавирус. Кроме covid-19 изобретение способно "убивать" и другие микроорганизмы в помещении.

Сообщается, что робот умеет разговаривать на 12 языках, может измерять температуру тела, а также способен реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц.

Воздействие на вирус изобретения оказывает при помощи коротковолнового ультрафиолетового излучения. Всего за полчаса оно способно убить до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану и приводя к распаду ДНК, пишет Daily Mail.

По мнению профессора Университета Восточной Англии Пола Хантера, то, что ультрафиолет эффективно борется с вирусами - давно не новость. Его применение широко используется, например, для обеззараживания питьевой воды.

На данный момент ученые испытывают робота в промышленных условиях. Отмечается, что два образца уже выпущены и работают в медучреждениях Бахрейна.

ИСТОЧНИК KP.RU