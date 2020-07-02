Роспотребнадзор провел исследование иммунитета россиян к коронавирусу

2 Июль 2020 2020-07-02T06:28:04+03:00

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Роспотребнадзор за июнь обследовал более восьми тысяч человек на наличие популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в трех пилотных регионах.

По данным ведомства, специалисты выявляли устойчивость человеческого организма к covid-19 и изучали наличие антител у жителей Санкт-Петербурга, Тюменской области и Хабаровского края.

- Всего в пилотных регионах было обследовано 8 168 человек, из них 2 722 в Санкт-Петербурге, 2 758 в Тюменской области, 2 688 волонтеров в Хабаровском крае, - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также отмечается, что обследование иммунитета населения было организовано в 23 регионах РФ. Исследование проводилось среди как среди детей от года до 17 лет, так и среди взрослых. Последние были разделены на возрастные группы: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU