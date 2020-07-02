Пушков объяснил, почему Зеленский "убежал, забился в угол" перед Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский "совсем ослаб" и "не способен на действия" по отношению к экс-главе государства Петру Порошенко в вопросе его уголовного преследования, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
- Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: "Я — ваш приговор!" Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол, - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор добавил, что в политике важнее действия, чем сцена, а Зеленский на них, по мнению Пушкова, не способен.
ИСТОЧНИК KP.RU