2020-07-02T10:58:04+03:00
Общество

МВД планирует получать данные с новой «умной» системы ОСАГО

Теперь владельцы машин с иностранными номерами не смогут безнаказанно нарушать ПДД
Елена АКИМОВА
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МВД получит доступ к новой "умной" базе страховщиковМВД получит доступ к новой "умной" базе страховщиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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МВД планирует получить доступ к новой автоматизированной информационной системе ОСАГО (АИС). В «умную» систему страховщики вложили более 2 млрд рублей.

«Инфосистема Джет» сможет обрабатывать огромное количество информации: автомобилисты сразу получат подтверждение законных бонусов, выписку по страховой истории при переходе из одной компании в другую. Регулятор – больше контроля за деятельностью страховщиков, а страховщики – защиту от мошенников.

- Для клиентов есть множество плюсов – например, автовладелец будет защищен от недобросовестных посредников. Зачастую потребитель даже не догадывается, что купил поддельный полис. А столкнувшись со стразовым случаем понимает, что не защищен. Теперь подобные случаи будут исключены, - рассказали «Известиям» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

«Умная» система сможет проверять полиса на дороге с помощью камер. А еще выявлять нарушителей с иностранными номерами. Скорее всего, сведения о них будут передаваться полицейским и водители не смогут избежать ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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