В Москве с помощью камер начали проверять полисы ОСАГО

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-07T09:39:22+03:00

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Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО начала работу в тестовом режиме в Москве. Отмечается, что новые камеры пока не отправляют в ГИБДД данные автовладельцев, которые не оформили страховку, для выписки штрафа.

Пока нарушителям будут приходить только письма с рекомендациями и предупреждениями. В настоящее время штраф за езду без страховки составляет 800 рублей. Также россиянам, если допущена ошибка и есть страховка, предлагается позвонить на горячую линию РСА, пишет «Коммерсант».

По данным издания, первые письма уже отправлены 5,5 тыс. автовладельцев, их машины обнаружены без полиса еще 21 мая.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 9 января в России начали действовать новые тарифы ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). Теперь для владельцев легковых автомобилей тарифный коридор базовых ставок «автогражданки» находится в диапазоне 2746 - 4942 рублей вместо прежних 3432 - 4118 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU