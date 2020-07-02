2020-07-02T12:38:12+03:00
Политика

Эксперты объяснили, как передислокация американских войск отразится на отношениях с РФ

Пока не известна судьба 20 тактических ядерных бомб B61
Елена АКИМОВА
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Эксперты объяснили, как передислокация американских войск в Польшу отразится на отношениях с РоссиейЭксперты объяснили, как передислокация американских войск в Польшу отразится на отношениях с РоссиейФото: REUTERS
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В США задумались о переброске части войск, дислоцированных в Германии, в Польшу. Это укрепит боеспособность НАТО и станет инструментом «сдерживания» России, заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

По мнению российских экспертов, подобный шаг может усугубить отношения США и России.

- Фраза представителя Пентагона о «сдерживании» России позволяет говорить о том, что в граничащей с РФ Польше всё-таки будет много американских войск. Такое положение дел не сулит ничего хорошего для отношений между Москвой и НАТО, - комментирует RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Еще один вопрос, который беспокоит многих – будет ли передислоцировано тактическое ядерное оружие, которое со времён холодной войны размещено в ФРГ.

В Польше уверяют, что разговоров на данную тему не ведется, хотя посол США в Варшаве допустил вероятность переброски.

Сегодня в ФРГ находится до 20 тактических ядерных бомб B61.

- Америка первой начала разговоры о возможности перевода ядерного оружия в Польшу. И как мне представляется, такой вариант исключать нельзя. Тем более мы не знаем, из каких районов Германии будут передислоцированы войска, какое у них вооружение, — подчеркнул Васильев.

Ранее телеканал "360" сообщал, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис положительно оценил передислокацию части американских военных из Германии в Польшу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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