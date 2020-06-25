2020-06-25T14:05:32+03:00
Политика

В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу

Москва не исключает, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО
Ася КУЗНЕЦОВА
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Размещение дополнительного контингента НАТО у границ России приведёт к ответным действиямРазмещение дополнительного контингента НАТО у границ России приведёт к ответным действиямФото: REUTERS
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В России внимательно отслеживают планы США перебросить часть своего военного контингента из Германии в Польшу. При необходимости Москва примет ответные меры, чтобы обеспечить безопасность свою и союзников. Также Москва не исключает, что США способны нарушить Основополагающий акт между Россией и НАТО. Об этом сообщил заместитель министра внешних дел России Александр Грушко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о своём намерении сократить войска в Германии, но часть из 25 тысяч человек отправится домой, а часть в другие места. В том числе в Польшу, которая готова финансировать размещение войск США. Размещение американской бронетанковой дивизии обойдётся в примерно 1,5-2 миллиардов долларов. Президент Польши Анжей Дуда предложил назвать базу "Форт Трамп".

- Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил, - сообщил замминистра Грушко РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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