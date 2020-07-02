В Минобрнауки посоветовали абитуриентам подавать документы в вузы онлайн

2 Июль 2020 2020-07-02T14:19:17+03:00

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Подача документов в вузы в 2020 году может пройди в дистанционном формате. В Минобрнауки посоветовали изменить правила приемной кампании в связи с пандемией коронавируса.

- Там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи. Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи,- заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, его слова приводит ТАСС.

Все вузы страны обязаны принимать в электронном виде документы от абитуриентов. Для этого разработаны специальные информационные системы. Документы можно отсканировать или даже сфотографировать. Вузы должны разместить список документов, а также ссылку, ведущую на страничку для подачи заявлений, в соцсетях.

На сайте министерства появился сервис "Поступление в вуз онлайн", где описан порядок процедуры. Прием документов начался с 20 июня. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

ИСТОЧНИК KP.RU