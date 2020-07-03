2020-07-03T14:49:55+03:00
Звезды

Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы

Народная артистка РСФСР поделилась своими воспоминаниями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Надежда Бабкина описала странное видении при выходе из комыНадежда Бабкина описала странное видении при выходе из комыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Народная артистка РСФСР и эстрадная певица Надежда Бабкина описала свое странное видение при выходе из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней из-за серьезной пневмонии.

Бабкина сообщила, что при выходе из комы увидела «свет в конце тоннеля». «Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», - рассказала певица YouTube-шоу юмориста Максима Галкина, изобразив при этом круговое движение рукой и сопроводив его жужжащим звуком.

Затем, по словам Бабкиной, «центрифуга», которую она увидела остановилась, и певица заметила серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.

«Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо: моя жизнь в ваших руках», - сказал артистка врачам, когда те перевозили пациентку в реанимацию, она сказала врачам

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля с обширной двусторонней пневмонией. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние здоровья певица стабилизировалось на 11-й день, и медики приняли решение вывести пациентку из искусственной медикаментозной комы 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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