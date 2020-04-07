Надежду Бабкину ввели в кому

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Певица находится в одной из частных клиник Москвы. Близкие почти шесть дней скрывали информацию о госпитализации 70-летней артистки.

Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. "Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому", - цитирует сайт mk.ru своих информаторов.

Из хорошего известно то, что два анализа на коронавирус дали отрицательный результат. Тревогу медиков вызывает то, что клиническая картина болезни при этом "абсолютно коронавирусная".

Врачи утверждают, что состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, имеет положительную динамику. Вероятность благополучного выздоровления высока.

В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Не секрет, что ИВЛ применяется при диагнозе тяжелой пневмонии. "Чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии", - пояснили источники. Они заверили, что с артисткой все хорошо.

Близкие Надежды Георгиевны заверили, что у нее не было контактов ни с кем, у кого мог быть коронавирус. Однако на своем юбилее певица общалась с Александром Буйновым. А он за несколько дней до встречи с давней подругой веселился на печально знаменитой "коронавирусной" вечеринке с участием Льва Лещенко.

Стоит отметить, что ранее молодой муж Бабкиной заявил, что с Надеждой Георгиевной все хорошо - артистка сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры. Факт госпитализации звезды он назвал "абсолютным фейком".