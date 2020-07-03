Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля

3 Июль 2020 2020-07-03T15:08:50+03:00

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Международные коммерческие пассажирские авиарейсы в Индии не будут возобновлены до конца июля. Такое решение приняли власти, которые опасаются распространения коронавирусной инфекции, сообщило в пятницу Управление гражданской авиации Индии на своей странице в Twitter.

"Компетентный орган продлил действие циркуляра по вопросу о приостановке всех регулярных коммерческих пассажирских авиарейсов в и из Индии до 23:59 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сказано, что рейсы могут совершаться, но по отдельным маршрутам. Указывается и то, что запрет не касается грузовых авиаперевозок, сообщает ТАСС.

Напомним, что закрытие воздушных мостов произошло по всему миру после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса. На данный момент, каждая страна принимает решение о снятие этого запрета с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Индия приняла решение продлить запрет до середины июля. Число заразившихся в Индии составляет 625 544, число умерших достигает 18 213 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU