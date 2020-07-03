2020-07-03T16:52:02+03:00
Общество

Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах

Предложение прозвучало во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент ПутинПрезидент ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин поддержал идею ввести уроки исторической памяти в школах.

В пятниц 3 июля он провел видеосовещание с представителями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. на этой встрече прозвучало предложение ввести в школьную программу новый предмет - уроки исторической памяти.

- Полностью вас поддерживаю, замечательная идея,- ответил глава государства.

Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости сохранения памяти о героическом подвиге советских людей, защитивших Европу от фашизма, о недопустимости попыток переписывания истории.

Он также заявил, что в стране не собираются отказываться от традиционной формы обучения - очной, поскольку невозможно заменить интернет общением живой урок в классе. Но дистанционный формат, подчеркнул Владимир Путин, необходимо развивать. Это должен быть процесс контролируемый и с четкими правилами. Уроки в электронном виде ввели в школах в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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