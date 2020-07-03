«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Борцы с расизмом, начав крушить памятники в США и Европе, уже, кажется, не могут остановиться. Сначала они топили в фонтанах монументы, установленные в память о людях, которые в прошлом были рабовладельцами или высказывались "не толерантно", теперь портят объекты культуры просто так. В Копенгагене вандалы написали на постаменте Русалочки "Racist Fish" (Рыба расист). Почему - не понятно.
- Патруль был на месте происшествия и собрал улики. Теперь предстоит их изучить, чтобы понять, можно ли продолжить расследование, - сообщил представитель полиции Еспер Франдсен, его слова приводит агентство Ritzaus Bureau.
Раньше Русалочка лишалась по вине вандалов головы и руки. Власти даже хотели передвинуть монумент подальше от берега.
В Сети тем временем гадают, чем не угодила борцам с расизмом героиня сказки Андерсена или сам писатель.
- Долой белых русалков, все знают , что настоящие русалки - темнокожие,- в шутки писали пользователи Твиттера.
- За что досталось Русалочке?
Напомним, Дисней в прошлом году приступил к подготовке фильма о Русалочке, главная роль досталась темнокожей RnB-певице.
ИСТОЧНИК KP.RU