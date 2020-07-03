Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах

3 Июль 2020 2020-07-03T19:51:33+03:00

Собираться группами и классами в школах, вузах и детсадах запрещено Фото: Евгения ГУСЕВА

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В России до конца года запрещены массовые мероприятия в детсадах, школах и вузах. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Запрет касается всех мероприятий, предусматривающих участие разных классов и групп, сообщает РИА Новости.

На тот же срок, до 2021 года, продлен запрет на палаточные лагеря вне своих регионов.

Массовые мероприятия запрещены в России в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого выпускные вечера в ряде регионов решено провести онлайн. В очном формате праздник разрешили организовать только 17 регионам страны.

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что дети распространяют коронавирус также, как взрослые. Уровень вирусной нагрузки у них оказался ничуть не ниже. Хотя дети и подростки действительно переносят заражение легче.

ИСТОЧНИК KP.RU