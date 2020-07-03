2020-07-03T19:51:33+03:00
Общество

Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах

Под запрет попали массовые мероприятия, предусматривающие участие разных классов и групп
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Собираться группами и классами в школах, вузах и детсадах запрещеноСобираться группами и классами в школах, вузах и детсадах запрещеноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В России до конца года запрещены массовые мероприятия в детсадах, школах и вузах. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Запрет касается всех мероприятий, предусматривающих участие разных классов и групп, сообщает РИА Новости.

На тот же срок, до 2021 года, продлен запрет на палаточные лагеря вне своих регионов.

Массовые мероприятия запрещены в России в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого выпускные вечера в ряде регионов решено провести онлайн. В очном формате праздник разрешили организовать только 17 регионам страны.

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что дети распространяют коронавирус также, как взрослые. Уровень вирусной нагрузки у них оказался ничуть не ниже. Хотя дети и подростки действительно переносят заражение легче.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:«Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия