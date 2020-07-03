"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске

3 Июль 2020 2020-07-03T21:28:05+03:00

Ливень в Москве и Подмосковье будет идти всю ночь

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За несколько часов дороги Красногорска, что в Московской области, превратились в бурлящие реки. К такому в общественном транспорте были не готовы пожалуй только пассажиры. Водители, как ни в чем не бывало, "заплывали" на подтопленные улицы, делали остановки в положенных местах, высаживали и запускали в салон людей.

Пассажиры же, поднимая ноги, снимали "поплывший" салон - вода оказалась не только снаружи, но и внутри автобуса. Людям приходилось так и ехать, держа на весу ноги.

Тем временем легковушкам пришлось тоже несладко, судя по кадрам очевидцев, машины ехали по фары в воде, и можно только догадываться, сколько воды в салоне.

МЧС объявили 3 июля экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра. В Московской области в режим повышенной готовности приведены экстренные службы. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей оставаться дома, поскольку на улице может быть опасно. Сильный дождь будет идти до утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788634" frameborder="0"></iframe> В Красногорске ливень затопил рейсовый автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU