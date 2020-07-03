Ливень в Москве 3 июля 2020: Дерево упало на линию метро
Причиной остановки движения метро на голубой ветке 3 июля 2020 года стал ливень в Москве.
За несколько часов затопило улицы, по прогнозу синоптиков такая погода сохранится до утра. Жители столицы и Подмосковья на воду на дорогах и даже в салоне автобусов.
В Москве из-за стихии встала голубая ветка метро - на линию упало дерево. Поезда не смогли ходить от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» Филевской линии. На место ЧП прибыли специалисты Дептранса. Дерево убрали - движение в настоящее время восстановлено.
Павшинскую пойму опять затопило.
Синоптики предупреждают, что дождь, хоть и не такой интенсивный как 3 июля, ожидается в выходные 4 и 5 числа.
ливень Власти Москвы и московской области привели в режим повышенной готовности экстренные службы. Жителей просят без особой необходимости не выходить на улицы, водителям советуют парковать машины подальше от деревьев и рекламных конструкций.
В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.
ИСТОЧНИК KP.RU