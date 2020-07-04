СМИ: Геннадия Хазанова положили в больницу

4 Июль 2020 2020-07-04T03:36:07+03:00

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Народного артиста России Геннадия Хазанова госпитализировали. На данный момент артист находится в кардиологическом отделении больницы. По информации телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию. Об этом сообщил "Пятый канал".

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Многие до сих пор воспринимают Геннадия Викторовича Хазанова как мастера разговорного жанра, хотя он уже давно играет на драматической сцене и является худруком Театра эстрады. К нам на «Прямую линию» и на радио «КП» (97,2 FM) он пришел, что называется, «без грима», таким, какой он есть – скорее грустный клоун, чем веселый Арлекин, больше философ, чем шутник (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU