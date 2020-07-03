Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что ему срочно вызвали врачей в связи с плохим самочувствием. Ранее в тelegram-канал Mash сообщили - якобы уже решается вопрос о госпитализации.
- Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет,- сообщил ТАСС Хазанов.
Геннадий Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.
Несколько лет назад артист проходил лечение в одной из клиник Москвы - у жаловался на высокое давление. Правда, ложиться в больницу отказался, врачи пошли на встречу и разрешили посещать клинику амбулаторно. После капельниц и препаратов состояние пациента стало удовлетворительным.
Геннадий Хазанов известен не только по работе в кино, зритель знает и любит артиста за его монологи, за участие в театральных постановках.
ИСТОЧНИК KP.RU