2020-07-04T06:56:44+03:00
Происшествия

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в Массачусетс

Очевидцы рассказали, что в ТЦ прозвучало шесть выстрелов, в результате была ранена девушка-подросток
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Примерно в одно и то же время стрельба в ТЦ произошла в двух штатах СШАПримерно в одно и то же время стрельба в ТЦ произошла в двух штатах СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция американского города Брейнтри (штат Массачусетс) сообщила, что задержала двух подозреваемых в стрельбе в торговом центре. Отмечается, что предполагаемые стрелки были довольно быстро найдены и взяты под стражу.

Причины, по которым эти двое принялись стрелять в магазине, выясняются. Уточняется, что это случилось в 16:43 по времени восточного побережья США (23:43 мск), в результате получила ранения девушка-подросток, ее доставили в больницу. Медики говорят, что жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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