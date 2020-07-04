Стрельба в Алабаме: ранены как минимум четыре человека

4 Июль 2020 2020-07-04T02:20:43+03:00

Примерно в тоже время неизвестный ранил одного человека в Массачусетсе

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Неизвестный открыл огонь по людям в одном из торговых центров города Хувер (штат Алабама), в результате стрельбы получили ранения как минимум четыре человека.

По данным городской полиции, это произошло в торговом центре Rivershase Galleria в пятницу днем, около 15:20 (23:20 мск). Стражи порядка опрашивают очевидцев, выясняя, сколько было стрелявших.

«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере есть четверо пострадавших, которых доставили в местные больницы. Их состояние сейчас неизвестно», - говорится в сообщении полиции Хувера.

Примерно в то же время 3 июля произошла стрельба и в другом штате США, в Массачусетсе. Там в торговом центре города Брейнтри, расположенном примерно в 17 километрах от Бостона, был ранен как минимум один человек, передает телеканал АВС. По словам свидетелей, в ТЦ прозвучало шесть выстрелов. Здание ТЦ оцепила полиция, пострадавший доставлен в больницу. Правоохранители ищут предполагаемого стрелка.

Стоит отметить, что инциденты с огнестрельным оружием в США – не редкость. Недавно сайт kp.ru писал о стрельбе в Калифорнии, где были убиты два человека, еще четверо получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU