До конца года детям запретили отдыхать в лагерях за пределами регионов
Исключение составили проживающие в Арктической зоне
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Дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений при риске коронавирусной инфекцией.
«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе», - говорится в документе ведомства до 1 января 2021 года. Исключение составили только проживающие в Арктической зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU