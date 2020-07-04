До конца года детям запретили отдыхать в лагерях за пределами регионов

4 Июль 2020 2020-07-04T07:17:06+03:00

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Дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений при риске коронавирусной инфекцией.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе», - говорится в документе ведомства до 1 января 2021 года. Исключение составили только проживающие в Арктической зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU