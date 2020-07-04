2020-07-04T10:59:58+03:00
Происшествия

Российский самолет-амфибия помог в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции

Два Бе-200 уже четыре месяца находятся в окрестностях Анталии, Измира и Бодрума на случай ЧС [видео]
Анастасия РЫШКОВА
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Российский самолет помог потушить пожар в ТурцииРоссийский самолет помог потушить пожар в ТурцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский самолет-амфибия Бе-200 принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции.

Российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в Турции.

"Самолет Бе-200 принимал участие в тушении крупного пожара на фабрике фейерверков, за которым сегодня следила вся Турция. Пожар был успешно потушен, но, к сожалению, не обошлось без жертв", - сообщил член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Четверо погибших, десятки раненых после взрыва на фабрике фейерверков на северо-западе Турции.

Ранее российские самолеты-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Они будут находится там четыре месяца на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Турция рассматривает возможность покупки данных российских противопожарных самолетов, которые были взяты страной в аренду, сообщают РИА Новости.

Взрывы на фабрике фейерверков в Турции.

Напомним, 3 июля в турецкой провинции Сакарья произошла серия взрывов на фабрике фейерверков. Спасательными службами зафиксировано около ста пострадавших и четверо погибших, которые являлись работниками фабрики. На предприятии хранилось 110 тонн фейерверков.

Тушение пожара на заводе фейерверков в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Российский самолет-амфибия помог в тушении пожара на фабрике фейерверков в Турции
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