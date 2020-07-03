Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции

3 Июль 2020 2020-07-03T18:40:15+03:00

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На фабрике фейерверков в Турции в провинции Сакарья произошла серия взрывов. На складе хранилось 110 тонн огнеопасных материалов.

"Погибли по меньшей мере четыре человека и 97 получили ранения», - сообщили спасательные службы.

В момент трагедии на заводе работали 189 человек. Первый взрыв около 11:15 по местному времени. По сообщению очевидцев, взрывы можно было услышать за несколько десятков километров. На место происшествия по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сразу же были направлены служба спасателей, пожарные и 85 карет скорой помощи. Правительственное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий назвало трагедию аварией на производстве, об этом сообщает Associated Press.

Это не первый случай взрыва фейерверков на производстве. Подобные происшествия случались и на других мировых фабриках. Так, например в Мексике в 2018 году на складе пиротехники произошел взрыв, в результате которого погибли 25 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788599" frameborder="0"></iframe> На фабрике фейерверков в Турции произошла серия взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU