МИД РФ прокомментировал сообщение о повышенной радиации над Северной Европой

4 Июль 2020 2020-07-04T12:32:37+03:00

В ведомстве назвали абсолютно безосновательными утверждения о том, что испытания российских ракет стал причиной повышения радиационного фона

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Заявления о том, что испытания российских ракет «Посейдон» и «Буревестник» стали причиной повышения радиации над Северной Европой является абсолютно безосновательны. Так заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал слова спецпредставителя президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем ещё немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц», - приводит РИА Новости заявление российского дипломата

Обвинения помощника президента США Рябков назвал элементами пропаганды, и общих американских усилий, «направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев».

Напомним, ранее Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» российские ракеты «Посейдон» и «Буревестник», и призвал закрыть эти проекты, назвав одной из причин ситуацию с повышением радиационного фона в Северной Европе.

Комментируя сообщения о повышенной радиации, в Кремле отметили, что в России установлена совершенная система мониторинга радиационной обстановки, которая не фиксировала никаких чрезвычайных ситуаций, а отчеты МАГАТЭ о повышенном уровне радиации на Балтике не несет никакой угрозы для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU