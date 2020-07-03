В США считают «ужасными» российские ракеты «Посейдон» и «Буревестник»

3 Июль 2020 2020-07-03T08:46:07+03:00

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Спецпредставитель американского президента по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Посейдон» и «Буревестник».

Биллингсли призвал закрыть проекты. Среди причин он назвал ситуацию с повышением радиационного фона в Северной Европе. Так он отреагировал на статью журнала Forbes, в которой говорится, что обнаруженное шведскими специалистами повышение радиации якобы связано с испытанием ракет «Посейдона» или «Буревестника».

«Независимо от того, несет ли [Россия] ответственность за последний инцидент, это указывает на то, почему Россия должна отложить эти проекты. Большая трата денег впустую» - написал Биллингсли на своей странице в Twitter.

Напомним, в прошлом году военный эксперт заявил, что в России умеют хранить секреты и работать быстро, поэтому подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России в скором времени.

Позже американские специалисты заявили, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой «Буревестник» (в НАТО ее называют Skyfall или «Небопад») поступит на вооружение в ближайшие шесть лет, что гораздо раньше, чем изначально планировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU